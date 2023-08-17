Нож, подаренный главой Якутии, спас жизнь военнослужащему-якутянину в зоне проведения СВО

Воин-якутянин с позывным «Сармат» в зоне проведения СВО. Фото: t.me/voenkory_yakutii

Боец с позывным «Сармат» рассказал телеграм-каналу «Военкоры Якутии» историю о том, как якутский нож, подаренный главой Якутии, спас его от тяжелого ранения и, возможно, сохранил жизнь.

«Сармат» был призван на СВО в рамках частичной мобилизации 6 октября прошлого года. К выполнению боевых задач на Запорожском направлении приступил в январе этого года. В составе мотострелкового подразделения воевал с конца января на передовой на Времевском выступе.

В апреле «Сармат» получил краткосрочный отпуск, и в аэропорту города Якутска ему вручили якутский нож с гравировкой по поручению главы республики в знак благодарности за службу и патриотизм.

«Сармат» с товарищами принимал участие в активных встречных сражениях. Фото: t.me/voenkory_yakutii

После отпуска боец вернулся на линию соприкосновения. По его признанию, подарок главы Якутии — якутский нож всегда был на его ремне: «Нож всегда был со мной, даже на отдыхе».

Начались упорные оборонительные бои. «Сармат» с товарищами принимал участие в активных встречных сражениях.

«После ночного дежурства я отдыхал в блиндаже. Перед входом в него разорвалась минометная мина. Повредило ноги и один осколок прилетел в нож и срикошетил. Таким образом, якутский нож уберег от серьезного ранения в бедро. Возможно была бы перебита артерия. Получается, что нож от главы Якутии спас мне жизнь», — рассказал «Сармат».

Якутский нож от главы Якутии принял на себя осколок минометной мины. Фото: скриншот видео

Сейчас боец проходит лечение в военном госпитале в городе Новосибирске. «Как и на фронте здесь нам помогают якутские волонтеры, получаем поддержу из Якутии. Пользуясь случаем передаю привет маме, любимой супруге и сынишке-первенцу, который родился в марте. Также большой привет родным братьям. Очень хочу быть с семьей, с новорожденным сыном. Надеюсь скоро приеду домой в отпуск в Усть-Неру», — поделился воин-якутянин с позывным «Сармат».

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