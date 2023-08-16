Больше трех недель 16 квартал Якутска оставался без горячей воды

Власти Якутска раскритиковали заказчика и подрядчика ремонта магистрального трубопровода за срыв сроков сдачи и задержку подачи горячей воды в 16 квартале Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С конца июля жители 16 квартала удивлялись, что в ежедневной сводке отключений энергоресурсов их дома не фигурируют, а горячей воды все нет. Власти Якутска рассказали, в чем причина.

Долгое время люди не могли получить ответов. Приводим возмущения из чата Муниципального центра управления (МЦУ).

– А воду горячую когда дадут населению? С 26 июля нет горячей воды 16 квартал

– Когда подадут горячую воду жителям 16 квартала ?! С 27 июля нет горячей воды от слова совсем, каждый раз продлевают даты подачи, это издевательство! Хотя бы сделали бы временной интервал!

– А почему не пишут, что 16 квартал отключение горячей воды продлили до 11 августа? Каждый раз продлевают и негде не пишут? А заявление на перерасчёт за эти дни, что не было горячей воды, требуют акт, что в квартире нет возможности поставить счётчики на холодную и горячую воду.

Как выяснилось, горячее водоснабжение было прервано из-за ремонта магистрального трубопровода. Заказчиком работ является ПАО «Якутскэнерго», подрядчиком – ООО «СахаСветСтрой». Сроки затянулись, из-за чего в течение более 3 недель без горячей воды оставались 32 дома.

Заместитель главы города Егор Кардашевский провёл выездное совещание в 16 квартале, вместе с представителями подрядной организации, ЯТЭЦ и УК.

Как пояснил подрядчик, выход из графика случился из-за нарушения проекта устройства компенсатора, а также обводнением грунтов.

- Жильцам домов неинтересны рабочие проблемы подрядчиков, есть нормативные сроки проведения таких работ, и вы должны были укладываться в обещанные людям даты. Попрошу коллег рассмотреть вопрос мер реагирования в отношении заказчика и подрядчиков, - сказал Егор Кардашевский.

Он добавил, что жильцам сделают перерасчет за горячее водоснабжение.

Ремонтные работы на сегодняшний день завершены, горячее водоснабжение подаётся потребителям. В тех домах, где вода отсутствует, необходимо обратиться в управляющую компанию для запуска водоснабжения.

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