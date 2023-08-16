Днем 17 августа ожидается до плюс 24 градусов

Днем без осадков, ветер переменный. Фото: KP.RU

Днем 17 августа в столице республики ожидается плюс 22-24 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью без существенных осадков, днем без осадков, ветер ночью переменный 1-3 м/с, днем восточный 3-8 м/с. Ночью +11+13°, днем +22+24°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 18 градусов, ветер 3 м/с.

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