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НовостиОбщество16 августа 2023 8:30

Днем 17 августа ожидается до плюс 24 градусов

Ночью и днем без осадков
Мария МАКАРОВА
Днем без осадков, ветер переменный. Фото: KP.RU

Днем без осадков, ветер переменный. Фото: KP.RU

Днем 17 августа в столице республики ожидается плюс 22-24 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью без существенных осадков, днем без осадков, ветер ночью переменный 1-3 м/с, днем восточный 3-8 м/с. Ночью +11+13°, днем +22+24°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 18 градусов, ветер 3 м/с.

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