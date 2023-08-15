Медведь напал на женщину в Горном районе Якутии

Якутянка попала в больницу после нападения медведя. Фото: grossoxota.ru

В понедельник, 14 августа, примерно в 10 км от села Мытах Горного района медведь напал на женщину, пишет местная газета «Сила труда».

Она набирала воду, когда дикий зверь на нее набросился.

Нападение увидел ее муж. От его криков медведь убежал.

Пострадавшую привезли в районную больницу в селе Бердигестях. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

В ЕДДС Горного района «КП — Якутия» сообщили, что к ним такая информация не поступала.

Но в районной администрации подтвердили: лежит в хирургическом отделении.

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