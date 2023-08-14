В Якутске на два дня перекроют перекресток улиц Петра Алексеева и Пояркова. Фото: пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

В Якутске на перекрестке улиц Петра Алексеева и Пояркова будут проводиться плановые работы по замене газопроводов высокого и низкого давления, сообщает пресс-служба компании «Сахатранснефтегаз».

Мероприятия будут проводиться в рамках производства пневматического испытания газопровода для последующей врезки к существующим сетям по объекту технологического присоединения «Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Петра Алексеева (от ул. Лермонтова до ул. Пояркова) в городе Якутске».

Работы будут проходить 15 августа с 9 до 22 часов, 16 августа с 9 до 22 часов. В это время движение транспорта будет полностью перекрыто.

Горожан и гостей столицы убедительно просят не приближаться к месту проведения работ, поскольку будет выброс большого объема сжатого воздуха.

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