За падение человека с 4-метровой высоты перед судом ответит житель Сунтарского района

В Якутии электромонтер получил тяжкий вред здоровью после падения с неисправного крана. Фото: oskol-kray.ru

Мастер транспортно-хозяйственного участка одного из предприятий Сунтарского района обвиняется в нарушении правил безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В октябре 2022 года устранялись неполадки электрических сетей. Мастер не проверил рабочую платформу (съемную люльку) «Камаза» и допустил неисправный кран к работе. Как позже выяснилось, платформа была ненадлежаще закреплена.

В результате один из работников организации упал с поднятой на 4 метра стрелы кран. Он получил тяжкий вред здоровью в виде кататравмы (повреждения, полученные после падения с большой высоты) и переломов конечностей.

Прокуратура Сунтарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.

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