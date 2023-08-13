Национальному центру медицины в Якутске требуется построить новую котельную

Заменить 30-летнюю котельную планируют в главном медцентре Якутии. Фото: t.me/sadovnikovdd

Вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников проверил подготовку к отопительному сезону в Якутске. Об итогах объезда он рассказал в своем телеграм-канале.

Зампред правительства посетил несколько социальных объектов столицы региона. К примеру, стройку новой котельной в микрорайоне «Птицефабрика», которую заканчивает АО «Теплоэнергия». Она заменит предшественницу 60-х годов постройки и снабдит теплом 290 жилых домов.

На проблемы с теплом пожаловались в Республиканской больнице №1 – Национальном центре медицины, чья котельная уже устарела.

– Дело в том, что общий износ котельных, которые работают с самого запуска Медцентра, составляет более 50%. И это неудивительно, ведь прошло без малого 30 лет. Решение этой проблемы не требует отлагательств, – отметил Дмитрий Садовников.

Он пояснил, что крупнейшей больнице Якутии, где лечатся не только жители Якутска, но и жители районов, требуется капитальное обновление котельной.

– Будем рассматривать несколько вариантов, в том числе замену оборудования. Но это, к сожалению, осложняется тем, что оборудование здесь импортное. Поэтому, скорее всего, будем склоняться к тому, чтобы построить новую котельную, – сообщил представитель правительства.

На холод также пожаловались руководство школы №7 и члены родительского комитета. Сейчас в учебном заведении проводится капитальный ремонт по федеральной программе. Кроме фасадных и внутренних отделочных работ, пройдет и полная замена систем отопления, водоснабжения, канализации. В ходе осмотра ревизоры выявили недочеты, которые подрячик обязался устранить до конца месяца.

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