Якутский борец Айаал Лазарев стал заслуженным мастером спорта Кыргызстана

Айаал Лазарев с тренером Иннокентием Сивцевым. Фото: "Спорт Якутии"

Воспитанник якутской школы вольной борьбы Айаал Лазарев почти 10 лет выступает под флагом Кыргызстана. Спорткомитет этой страны признал его заслуженным мастером спорта, сообщает Якутский центр спортивной подготовки сборных команд «Триумф».

Удостоверение заслуженного мастера спорта Кыргызстана. Фото: РЦСПСК "Триумф"

37-летний спортсмен был участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и в Токио. Является бронзовым призером личного кубка мира 2020 года, чемпионом Азии 2015 года, четырехкратным призером чемпионатов Азии в весовой категории до 125 кг..

Удостоверение заслуженного мастера Айаалу Лазареву вручили в Департаменте физической культуры и спорта при министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской республики.

С этим якутский центр подготовки сборных команд поздравил спортсмена и его тренеров Иннокентия Кочкина, Василия Уварова и Ивана Сивцева с пожеланием дальнейших успехов.

Вручение удостоверения в Кыргызстане. Фото: РЦСПСК "Триумф"

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