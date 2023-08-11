В Якутии из-за лесных пожаров временно запретили сплавы на реке Буотама

В национальном парке «Ленские столбы» установили временный запрет на сплавы по реке Буотаме. Фото: t.me/lenapillarsnationalpark

В национальном парке «Ленские столбы» установили временный запрет на сплавы по реке Буотаме из-за лесных пожаров, сообщает администрация парка.

Это связано с неблагоприятной пожароопасной обстановкой и задымленностью на территории национального парка. Запрет действует с 10 августа до улучшения пожароопасной обстановки.

Отмечается, что временно приостановлены реализация и выдача разрешений на сплавы по реке Буотаме, кроме туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре туроператоров.

При этом жители и гости столицы могут посещать объекты нацпарка (Лабыдьа, Тукулааны, Устье Буотамы) в штатном режиме. По всем вопросам просят обращаться в отдел туризма по телефону: 8 (4112) 31-86-21.

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