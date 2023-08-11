Министру внутренних дел Якутии Владимиру Прокопенко присвоено звание генерал-лейтенанта полиции

Министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко получил звание генерал-лейтенанта полиции. Фото: Василий КОНОНОВ

Указом президента Российской Федерации министру внутренних дел по Якутии Владимиру Прокопенко присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил в своем телеграм-канале.

«Это звание — признание безупречного и преданного служения Владимира Николаевича нашему Отечеству. От всей души поздравляю с заслуженным званием! Уверен, что министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) будет и впредь вносить существенный вклад в укрепление правопорядка, защиту прав и законных интересов якутян!», — написал Айсен Николаев.

Указ президента РФ от 3 августа 2023 года. Фото: t.me/aisen_nikolaev

Прокопенко Владимир Николаевич родился 12 июня 1961 года в Черниговской области. С 1979 по 1981 годы служил в рядах Советской армии в войсках ракетной обороны города Белая Церковь Украина, а также на военном полигоне Капустин Яр.

После службы в рядах Вооруженных Сил поступил и в 1987 году окончил Тюменский факультет Омской высшей школы милиции МВД СССР по специальности «Юриспруденция».

С 1987 года начал службу в милиции участковым инспектором в Пангодинском ПОМ Надымского ГОВД ЯНАО, прошел все ступени карьеры участкового уполномоченного милиции и в 1995 году возглавил Пангодинский ПОМ ОВД г. Надыма. С 1999 года был переведен в ОВД г. Салехард для дальнейшего прохождения службы в должности начальника ОВД.

С 2006 году назначен на должность заместителя начальника УВД – начальника МОБ УВД ЯНАО. После реформирования органов внутренних дел в 2011 году назначен заместителем начальника управления – начальник полиции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В 2014 году назначен министром внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

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