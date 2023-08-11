В выходные в Якутске пройдет фестиваль пирогов и чая

Приглашаем на фестиваль пирогов и чая Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу и воскресенье, 12-13 августа, в сквере Добрососедства в 203 микрорайоне Якутска состоится фестиваль пирогов и чая, сообщил Минпред республики со ссылкой на Ассоциацию гостеприимства Якутии.

На праздник приглашают всех желающих. Можно принести свои пироги.

Будут конкурс поедания пирожков, дегустация чая, мастер-классы по купажированию чая и украшению пирога, викторины и много-много вкусненького.

Время: с 12 до 18 часов.

Ознакомиться с программой мероприятия можно на картинке ниже.

Программа фестиваля пирогов и чая. Фото: Минпред Якутии

Фестиваль входит в серию гастрономических мероприятий «Вкус Якутии».

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