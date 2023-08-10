В Якутске военнослужащим — участникам СВО выделят более 1500 земельных участков

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По инициативе и поручению главы Якутска Евгения Григорьева проводится интенсивная работа по подготовке земельных участков, которые будут выделены военнослужащим — участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба мэрии.

Этим вопросом сейчас занимается МКУ «Агентство земельных отношений». На текущий момент определены территории для организации СОТ.

«Ориентировочно 948 земельных участков формируем в селе Кильдямцы, площадью по 600 кв. метров. На этих участках согласовано изменение территориальной зоны на С-2А, то есть зона объектов сельскохозяйственного назначения для садоводства, ведения личных подсобных хозяйств, сайылыков, огородов, с правом возведения строений и используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур», — уточнил руководитель Агентства Сергей Тимошенко.

Кроме того, дополнительно определены территории под 600 участков в селе Табага. На выделенных территориях проведена топографическая съемка местности и в данное время идет подготовка проекта планировки и межевания территории. Выбранные земельные участки не подпадают в зону затопления.

«Мы продолжаем разрабатывать вопрос увеличения количества участков для участников СВО», — отметил Тимошенко.

Земельные участки будут предоставлены участникам СВО, мобилизованным с военкомата города Якутска, контрактникам, добровольцам и сотрудникам Росгвардии с регистрацией на территории городского округа «город Якутск».

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