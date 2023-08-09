В Якутии электромонтажная компания скрывала доходы от налогов

Замруководителя электромонтажной компании в Якутии обвиняют в сокрытии доходов организации от налогов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Якутская компания, занимающаяся электромонтажными работами, сокрыла доход от Федеральной налоговой службы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии

Предприятие допустило недоимку по налогам, сборам и страховым взносам в доход государства. По данным следствия, чтобы исключить взыскание, заместитель руководителя искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере) было заведено по материалам УФНС по Якутии и УЭБиПК МВД по республике.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по республике завершил уголовное дело. В ходе следствия наложен арест на автомобиль организации.

Уголовное дело в утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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