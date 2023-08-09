В Якутске водитель сбил выбежавшего на дорогу четырехлетнего ребенка

Фото: ГИБДД Якутска

Днем 8 августа в Якутске произошел наезд на несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

42-летний водитель на Nissan Teana наехал на четырехлетнего ребенка, неожиданно выбежавшего на проезжую часть улицы Толстого около дома Курашова, №27.

В результате происшествия малыша госпитализировали с закрытым переломом обеих костей правой голени.

Мать ребенка рассказала, что он заметил игрушку под деревом и решил обойти автомобиль, который был припаркован на проезжей части, чтобы посмотреть на нее.

По факту ДТП проводится административные расследования.

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