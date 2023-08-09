В Якутске при пожаре на улице Дзержинского погиб пожилой мужчина

Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

8 августа в 23:59 в пожарно-спасательную службу Якутска поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Дзержинского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли к месту вызова через 3 минуты. На момент их прибытия с 1 этажа шел черный дым. С места были эвакуированы 40 человек.

К сожалению, в результате пожара погиб 74-летний мужчина, огнем повреждены квартира и коридор на общей площади 21 кв.м. Пожарные спасли двух человек, в том числе одного ребенка.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России. На тушение привлекались 26 человек личного состава и 7 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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