Фото: пресс-служба мэрии Якутска

9 августа назначен новый начальник департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры мэрии Якутска. Им стал Иван Гуляев.

Об этом объявил глава города Евгений Григорьев во время общегородской планерки.

До настоящего времени Гуляев занимал должность заместителя начальника департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры. Ранее начальником департамента являлась Северина Архипова, объявившая об уходе с должности 7 августа. Архипова руководила департаментом с 2018 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.