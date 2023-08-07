В Хангаласском районе Якутии сонный водитель машины сбил лошадь. Животное погибло, двое людей пострадали

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

6 августа около часу ночу на 1084-м километре федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

43-летний водитель на Toyota Prius Alpha по пути в село Тит-Эбя наехал на лошадь. От сильного удара машина съехала с дороги в лес с правой стороны.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате происшествия водитель и пассажир — 36-летний мужчина — были доставлены в медучреждение. Лошадь погибла.

Сам водитель рассказал, что ехал в утомленном состоянии и начал засыпать за рулем. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Выяснилось, что водитель по линии ГИБДД в течение года допустил 12 правонарушений. В момент ДТП ехал с одним пассажиром, был трезв и был пристегнут ремнем безопасности. Пассажир в момент аварии находился на заднем сидении, ремнем безопасности тоже был пристегнут.

В итоге водителя госпитализировали в больницу, пассажиру назначили амбулаторное лечение.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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