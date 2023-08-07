Минэкологии Якутии проверит сообщение о загрязнении реки Нюя в Ленском районе

Скриншот видео

В воскресенье, 7 августа, в сети появилось видео, как люди в строительной униформе скинули шланг в воду и под шум компрессора что-то сливают в реку. В Минэкологии Якутии отреагировали на это сообщение.

Житель Ленска поделился кадрами, как вдали от населенных пунктов «Камаз» с цистерной сливает нечто в воду. На автомобиле видно название компании «Газстройпром». Видео можно посмотреть на нашем телеграм-канале по ссылке.

Ролик снят 6 августа в районе моста через реку Нюя, ниже речки Комака. Очевидец выразил надежду, что экологические организации и компетентные органы обратят внимание на этот инцидент.

На следующий же день инспекторы природоохраны Якутии выехали на место съемки. Они обследовали указанную территории и взяли пробы воды.

– По итогам выезда и проверки документов будет принято процессуальное решение, – проинформировала пресс-служба ведомства.

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