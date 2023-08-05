В Вилюйском районе Якутии при пожаре погиб мужчина

Фото: из архива ГУ МЧС России по Якутии

Ночью 5 августа произошел пожар в трехквартирном жилом доме в селе Чинеке Вилюйского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли к месту происшествия за считанные минуты. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь по всей площади.

В результате пожара огнем повреждены кровля и внутренние стены на площади 96 кв.м. К сожалению, при пожаре погиб мужчина 1964 г.р. Пожарные эвакуировали одного человека.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается. На тушение привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.

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