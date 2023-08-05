Самолет АН-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

5 августа в аэропорту Якутска воздушное судно АН-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявшее рейс «Зырянка-Якутск», после посадки выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту находилось 34 пассажира и 4 члена экипажа, которые благополучно были эвакуированы. Пострадавших нет. Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки.

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

На место происшествия с целью координации деятельности правоохранительных органов и служб аэропорта выехал исполняющий обязанности Якутского транспортного прокурора Алексей Солнцев.

Организована проверка по факту авиационного события в аэропорту Якутска. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Из-за этого инцидента самолет авиакомпании S7 не смог сесть в Якутске и улетел в Нерюнгри. После нескольких попыток совершить посадку в Якутске самолет был перенаправлен в аэропорт города Нерюнгри.

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