Два человека погибли и трое получили тяжелые травмы в ДТП у Ус Хатына в Якутске

Фото: ГИБДД Якутии
Сообщение об аварии на 16-м километре Намского тракта поступило в дежурную группу Госавтоинспекции около 6 часов утра 5 августа.
По предварительным данным, водитель Toyota Alphard не справился управлением — машина съехала с дороги и перевернулась.
Фото: ГИБДД Якутии
В результате два человека погибли на месте ДТП, трое госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу.
Все обстоятельства устанавливаются.
Фото: ГИБДД Якутии
Фото: ГИБДД Якутии
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.