Два человека погибли и трое получили тяжелые травмы в ДТП у Ус Хатына в Якутске

Фото: ГИБДД Якутии

Сообщение об аварии на 16-м километре Намского тракта поступило в дежурную группу Госавтоинспекции около 6 часов утра 5 августа.

По предварительным данным, водитель Toyota Alphard не справился управлением — машина съехала с дороги и перевернулась.

Фото: ГИБДД Якутии

В результате два человека погибли на месте ДТП, трое госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу.

Все обстоятельства устанавливаются.

Фото: ГИБДД Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

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