На автобусах Якутска прокатились члены Общественной палаты России

Фото: Минтранс Якутии

Члены Общественной палаты России проинспектировали автовокзал Якутска, остановочные павильоны и несколько городских маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

По словам заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе России Ильи Зотова, в столице Якутии недостаточное количество остановок. Также рекомендовано сократить интервалы в расписании транспорта и перенести автовокзал в более удобное место.

Фото: Минтранс Якутии

– Маршрутная схема должна отображаться на всех популярных сервисах: от 2ГИС до Яндекс.Карт», – заметил член Комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Юрий Маркитан.

Первый заместитель главы Минтранса региона Анатолий Потапов отметил, что проблемы общественного транспорта Якутска остается в зоне повышенного внимания ведомства.

– Члены Общественного совета Минтранса Якутии подчеркнули необходимость сокращения времени ожидания маршрута на остановке и сокращения количества жалоб, поступающих от населения. Также указали на проблему дефицита водительского состава, – отметил он.

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