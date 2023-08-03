Три человека госпитализированы после вылета машины с трассы «Вилюй» в Якутии

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

Утром 1 августа с трассы «Вилюй» вылетела «Тойота Аллион», сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

На 195 километре автодороги 23-летний водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. Автомобиль опрокинулся. В момент ДТП в салоне помимо находились 4 человека.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

В результате происшествия госпитализированы в больницу Горного района водитель, который получил закрытый компрессионный перелом позвонка, 36-летняя беременная женщина и 12-летняя девочка, получившая множественные переломы ребер, ссадину лобной области и коленных суставов. Третья 15-летняя пассажирка ушибла лоб и после осмотра врачом была отпущена домой.

Отмечается, что водитель получил права только в 2023 году. По данным федеральной базы, за 2023 год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. В момент аварии был трезв. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту проводится проверка.

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