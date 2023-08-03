В Нерюнгри золотодобывающая компания задолжала работникам 2 миллиона рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В городе Нерюнгри золотодобывающая организация ООО «Вест-М» задолжала 29 работникам 2 миллиона рублей заработной платы за май 2023 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Прокуратура города внесла руководителю предприятия представление, а также завела в его отношении дело об административном правонарушении.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате в размере 2 миллионов рублей перед работниками организации была погашена в полном объеме, их права восстановлены. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

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