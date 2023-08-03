В Усть-Майском районе Якутии почти 500 жителей справят новоселье до 2025 года

Фото: Андрей СОРОКИН

Почти 500 жителей Усть-Майского района до 2025 года переедут в новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Глава Якутии Айсен Николаев 3 августа проверил исполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в Усть-Майском районе.

В селе Петропавловск будут построены три многоквартирных дома. Трехэтажные дома, каждый на 26 квартир, возводятся по улице Озерная ПАО «ЛОРП». Один из домов будет введен в октябре текущего года. Здание спроектировано с учетом энергосберегающих технологий. Работы идут без отставания от графика. Сегодня ведутся монтаж кровельной конструкции и отделочные работы.

В районном центре, в поселке Усть-Мая, построен многоквартирный дом по улице Пушкина. Трехэтажный объект на 51 квартиру был введен компанией «Энергостройинвест» в прошлом году.

Также глава Якутии отметил, что при строительстве жилых домов важно уделить большое внимание благоустройству прилегающих территорий. Он поручил завершить работы по обустройству детской площадки и двора дома.

Одна из жительниц дома Юлия Павленко показала Ил Дархану свою квартиру. Она рассказала, что переехала из аварийного, постоянно подтапливаемого дома, который был первым построен промкомбинатом еще в советские времена.

«Очень довольны новым домом. Живем здесь уже полгода, радуемся. Тепло, уютно, есть все удобства — холодная, горячая вода», — поделилась радостью Юлия Павленко.

Всего в республиканскую адресную программу по Усть-Майскому району включены 53 аварийных дома, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Их общая площадь составляет 10 тысяч квадратных метров.

Программа реализуется в трех населенных пунктах. По 25 новых домов должны быть сданы в Усть-Мае и в Петропавловском, 3 дома — в поселке Эльдикан. В рамках ранее реализованного этапа программы в 2018 году построены два 36-квартирных дома в поселке Солнечный.

По программе переселения с 2019 года в Якутии расселены свыше порядка 14 тысяч семей. Более 3,7 тысяч семей получили выплаты на общую сумму более 9,7 миллиардов рублей. Общая стоимость реализации программы переселения из аварийного жилья до 2025 года в Якутии составляет свыше 119 миллиардов рублей. Планируется, что к 2032 году в регионе не должно остаться ни одного ветхого дома.

В 2023 году в Якутии планируется ввод 73 многоквартирных домов площадью около 132 тыс кв.м. для переселяемых граждан из 93,92 тыс.кв.м. аварийного жилья. Более 5,1 тысяч якутян улучшат свои жилищные условия в этом году.

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