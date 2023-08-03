Житель Якутска получил премию в 100 тысяч рублей и заснул на скамейке. Его обокрали

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43-летний житель Якутска получил крупную денежную премию и, обрадованный, пошел в ресторан гулять со знакомыми. Сколько он потратил в ресторане — неизвестно. Но у него оставалось 100 тысяч рублей в конверте.

На обратном пути домой его сморил сон. И он уснул на скамейке прямо у входа в свой дом на Лермонтова.

Спящего мужчину увидели двое молодых парней 22 лет, проходившие мимо. Они заметили в кармане его брюк конверт с деньгами и похитили его.

Воришки купили энергетические напитки и средства личной гигиены. А оставшиеся деньги поделили между собой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158, МУ МВД России «Якутское».

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