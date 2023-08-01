В Якутске на два месяца перекроют участок улицы Полины Осипенко

Фото: freepik.com

В Якутске с 1 августа по 30 сентября будет прекращено движение транспортных средств по улице Полины Осипенко, сообщает пресс-служба мэрии города.

Речь идет об участке от улицы Леваневского до улицы 50 лет Советской Армии, 1в. Там будут проводиться плановые работы по замене газопровода низкого давления.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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