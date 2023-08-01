Скончался главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев

Николай Васильев. Фото: okrug.tv

1 августа на 65-м году жизни скончался главный врач Якутской республиканской клинической больницы, депутат Якутской городской Думы Николай Васильев.

Причина смерти пока официально не озвучена. Редакция «КП-Якутия» приносит глубокие соболезнования родным и близким Николая Николаевича.

Николай Васильев родился 24 мая 1959 года. Окончил медицинский факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. После окончания медицинского факультета ЯГУ работал в терапевтическом отделении Якутской городской клинической больницы, в 1992 году на альтернативной основе назначен на должность главного врача больницы. В 1994 году создал экстренную хирургическую службу, специализированные отделения (кардиологическое, пульмонологическое, кардиореанимационное, ревматологическое, гастроэнтерологическое), открыл новые отделы – клинической эпидемиологии, медицинской экспертизы в системе ОМС, медицинской профилактики, кабинет медосмотра, технический центр.

Николай Николаевич вел плодотворную общественную деятельность, избирался депутатом Якутской городской Думы I, II, III и IV созывов.

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