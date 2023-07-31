Жонглеры из Якутии стали победителями циркового фестиваля в Казахстане

Фото: Минкульт Якутии

Впервые в Казахстане прошел Международный фестиваль циркового искусства Almaty Circus Festival. Государственный цирк Якутии стал обладателем Золотого приза, сообщает Минкульт республики.

Фото: Минкульт Якутии

Всего на манеже Казахского госцирка собрались 80 сильнейших артистов мира из Германии, Китая, Болгарии, Белоруссии, Вьетнама, России, Великобритании, Украины, Узбекистана, Таджикистана и Эфиопии.

«TRIO жонглеров» из Якутии Михаил Мохотчунов, Дьулустан Гоголев и руководитель номера Роман Романов представили зрителям выступление «Аттар» («Кони») в режиссерской постановке Елены Петриковой.

Фото: Минкульт Якутии

– Впервые жонглер Роман Романов выполнил сложнейший трюк, взлетев на подготовленной площадке, одновременно жонглируя 5 мячами. Такой трюк никто не делает кроме него в мире, – рассказали в администрации якутского цирка.

Награждение якутских артистов. С ними руководитель Госцирка Якутии Сергей Расторгуев. Фото: Минкульт Якутии

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