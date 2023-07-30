Айсен Николаев поручил ускорить реконструкцию системы водоснабжения Олекминска

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев ознакомился со вторым этапом обновления системы водоснабжения Олекминска, сообщает пресс-служба правительства региона.

На объекте уже реконструирована водоочистная станция, введены дизельная электростанция, модульная котельная, склад реагентов, топливная насосная. Кроме того, установили новую двускатную кровлю, провели фасадные работы, увеличили объем железобетонного резервуара осветителя.

Фото: Андрей СОРОКИН

Айсен Николаев поручил ускорить строительство новой насосной станции.

Ранее питьевая вода не соответствовала лабораторным нормам по многим показателям. Сегодня качество воды значительно повысилось, она соответствует всем гигиеническим нормам.

Справка:

Первый этап реконструкции городского водоканала Олекминска проведен в рамках региональной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология». Его финансирование на 99% обеспечено из федерального бюджета и на 1% из бюджета республики.

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