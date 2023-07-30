Глава Якутии проверил благоустройство центра города Олекминска

Фото: Андрей СОРОКИН

В рамках рабочей поездки глава Якутии Айсен Николаев проверил ход благоустройства в центре Олекминска, сообщает пресс-служба главы республики.

Одним из основных объектов этого года является Мариинский сквер. Ранее его территорию полностью не использовали, так как она была заболочена, и ее на две половины делит линия теплосетей.

– Необходимо максимально бетонировать или асфальтировать пешеходные дорожки, закрывать твердым покрытием, чтобы обеспечить чистоту в самом «сердце» Олекминска. Важно также уделить большое внимание зеленым насаждениям, – отметил Айсен Николаев

Глава города Сергей Щебляков рассказал, что проект прошел конкурсный отбор онлайн-голосования в 2022 году по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На проект выделено 32,6 млн рублей из бюджета республики и 3,1 млн рублей из муниципалитета.

– Сейчас здесь построена бетонная водоотводная канава протяженностью 104 метра. Планируем построить мостовой переход через теплотрассу и приступить к благоустройству второй части сквера. Здесь будут обустроены бетонированные тротуары, 2 большие детские площадки, качели и зона ворк-аута, – поделился мэр.

По его словам, работы будут завершены в сентябре 2023 года.

Это исторический район. В 1808 году здесь была построена первая больница города, со временем была установлена читающая беседка и теперь территория вновь превращается в зону отдыха и просвещения.

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