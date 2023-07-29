Глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства Арктического центра эпоса и искусств и поручил ускорить его темпы

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев 29 июля проверил ход строительства здания Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Андрей СОРОКИН

Напомним, ввод центра в эксплуатацию планируется в конце 2024 года. Объект возводят в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между правительством республики и Группой «ВИС».

По итогам осмотра строящегося здания глава поручил ускорить темпы работ для выполнения плана.

«Главная задача — выполнить план на строительный сезон: возвести монолитный каркас здания и закрыть тепловой контур. Нужно запустить тепло в здание, что обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в зимнее время», — поставил задачу Айсен Николаев.

Что сейчас происходит на стройке

Как сообщил гендиректор ООО «Семнадцатая концессионная компания» Виктор Алексеенко, для выполнения всех намеченных планов работы на объекте ведутся в две смены, занято более 200 человек.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Перед главным входом в здание отсыпано песчаное основание под эспланаду, погружаются железобетонные сваи. Это позволит поднять открытую прогулочную площадку на берегу озера над вечномерзлыми грунтами и избежать её деформации в случае растепления грунтов. Проектом предусмотрено 360 свай, 62 из которых уже погружено. На текущий момент полностью законтрактованы поставки фасадного остекления, его приемка на объекте начнется уже в августе. Фасад из стекла будет выполнен по всему периметру здания, а внешний контур украсят навесные ажурные конструкции», — рассказал Виктор Алексеенко.

Фото: Андрей СОРОКИН

В блоке, где разместится Арктический центр эпоса, выполняется армирование трибун амфитеатра зрительного зала Театра Олонхо, армирование стен и устройство плит перекрытия на высоте выше 13 метров репетиционного зала.

В корпусе филармонии продолжаются работы по бетонированию конструкций основного зала, на днях завершили очередную заливку бетонного перекрытия объёмом около 200 кубометров. Всего в монолитное тело здания на сегодняшний день залито почти 15 тысяч кубометров бетона.

Фото: Андрей СОРОКИН

Одновременно выполняются работы по подключению к внешним инженерным сетям. Проложена магистраль напорной хозяйственно-бытовой канализации, ведётся подготовка к устройству приемных колодцев. Следующим этапом запланировано начало монтажа внутренних коммуникаций здания. После завершения свайного поля эспланады планируется приступить к устройству теплотрассы, короб для которой уже проложен, оборудование индивидуального теплового пункта прибудет на площадку в сентябре.

Эскизы внутренней отделки зрительных залов, фойе и других помещений проходят процесс обсуждения и согласования.

Фото: Андрей СОРОКИН

Арктический центр станет одним из крупнейших культурных комплексов в России

Комплекс станет центром единой системы по эпическому наследию народов Якутии и специализированной площадкой для сельских и городских творческих коллективов республики.

Объект будет одним из крупнейших культурных комплексов не только на Дальнем Востоке, но и в России. Общая площадь объекта – 33 тысячи кв. м., количество этажей – 7. Высота здания – 36,7 метров, общее количество зрительских мест – 1 530, площадь благоустраиваемой территории – 15, 4 тысяч кв. м.

Фото: Андрей СОРОКИН

В комплексе разместятся Государственная филармония, Театр Олонхо и Саха Академический театр имени П.А. Ойунского. В число дополнительных функциональных помещений входят зал для проведения публичных мероприятий, выставочно-обрядовый зал, выставочные зоны, большие и малые репетиционные залы, собственная студия звукозаписи.

Современное световое, мультимедийное и акустическое оборудования позволят проводить на одной площадке мероприятия от классических концертов до масштабных театральных постановок. В рамках проекта укрепят береговую линию и создадут пешеходную набережную на озере Сайсары города Якутска.

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