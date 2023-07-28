На городском пляже Якутска стартовал чемпионат Якутии по пляжному волейболу

Фото: пресс-служба УФКиМС

28 июля на городском пляже 202-го микрорайона города Якутска состоялось торжественное открытие чемпионата Якутии и Кубка Федерации по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, сообщает пресс-служба управления физической культуры и массового спорта Якутии.

Фото: пресс-служба УФКиМС

Соревнования посвящены 100-летию Физкультурного движения в Якутии и приурочены Дню 100-летия Отечественного волейбола. Как отметил замминистра спорта Якутии Гаврил Мохначевский, в Якутии волейболом занимаются почти во всех населенных пунктах — от Чокурдаха до Ленска.

Фото: пресс-служба УФКиМС

В соревнованиях среди муниципальных районов выступают команды из Чурапчинского, Олекминского, Намского, Таттинского улусов и Якутска. В играх среди клубных команд играют «Морита», «Сахапечать», «Олимп», «Энергетик», «Хотой» и «Ситим».

Команды-чемпионы и вторые призеры разыграют между собой Кубок Федерации. Победители и призеры будут награждены памятными медалями, грамотами и кубками. Также будут учреждены специальные номинации лучшим игрокам.

Фото: пресс-служба УФКиМС

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