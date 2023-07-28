В Якутске произошел пожар в доме на улице Пионерской

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии
В Якутске вечером 28 июля произошел пожар в деревянном доме по улице Пионерской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.
На момент прибытия первых подразделений горело несколько квартир, интенсивное распространение пламени способствует переходу огня на 2й этаж.
Звеном газодымозащитной службы спасен один человек, в настоящее время задействовано более 50 человек. Проводятся работы по локализации и дальнейшей ликвидации пожара.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.