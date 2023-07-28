В Якутске произошел пожар в доме на улице Пионерской

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутске вечером 28 июля произошел пожар в деревянном доме по улице Пионерской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия первых подразделений горело несколько квартир, интенсивное распространение пламени способствует переходу огня на 2й этаж.

Звеном газодымозащитной службы спасен один человек, в настоящее время задействовано более 50 человек. Проводятся работы по локализации и дальнейшей ликвидации пожара.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

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