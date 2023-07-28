В Якутске прикрыли нелегальный покерный клуб

Фото: скриншот видео

В Якутске сотрудники УФСБ по Якутии пресекли противоправную деятельность 53-летнего жителя города, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина был причастен к незаконной организации игорного зала и проведении в оборудованном помещении азартных игр в составе организованной группы. Его задержание прошло при силовой поддержке Росгвардии и регионального МВД. Видео — по ссылке.

Отмечается, что задержанный оборудовал подпольный покерный клуб в нежилом помещении в черте города. Он сам информировал игроков о времени и наличии посадочных мест. Ежедневная выручка подпольного клуба достигала от 150 до 200 тысяч рублей.

В отношении организатора и еще двух лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления в сфере экономической деятельности.

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