Якутский депутат, обвиняемый в насилии над женщиной, предстанет перед судом

Фото: Ил тумэн

21 июля в Якутский горсуд поступили материалы уголовного дела депутата Сергея Никонова, сообщает пресс-служба ведомства. Первое судебное заседание пройдет 3 августа.

Напомним, 56-летний депутат Ил Тумэн обвиняется в избиении и насилии над 48-летней предпринимательницей Натальей Львовой, с которой он познакомился в ресторане. Пара уединилась в гостиничном номере, после чего женщина обвинила Никонова в избиении и насилии.

Эта история вызвала много шума в марте этого года. Сам Никонов отрицает свою вину и считает, что все прошло добровольно. Подробнее об этом скандале можно прочитать по ссылке.

Директор ООО «Стройтрио» Сергей Никонов обвиняется по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). За данное преступление предусматривается наказание на срок до восьми лет.

Кроме того, депутат также обвиняется по пункту б) ч. 2 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). По этой статье подсудимому грозит лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.

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