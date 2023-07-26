В Якутии прогнозируют дожди местами с мокрым снегом

Фото: KP.RU

В Якутии продолжаются дожди и грозы.

В Мирнинском районе, ночью в Оймяконском небольшие, местами умеренные дожди. Днем на юго-западе, на юге местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром 15-17 м/с.

– На северо-востоке небольшие дожди, на побережье местами с мокрым снегом, ветер умеренный. Температура ночью +9+14°, местами +4+9°, на севере +1+6°, на побережье местами -1,+4°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем +22+27°, на юге, юго-западе +28+33°, на северо-востоке, севере +10+15°, на восточной части побережья +6+11°.

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