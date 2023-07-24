В Якутии редактора районной газеты обвиняют в мошенничестве

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47-летняя жительница города Ленска, возглавляющая редакцию районной газеты, подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

По версии сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, с сентября 2022 по апрель 2023 года женщина в корыстных целях использовала свое служебное положение.

Она фиктивно оформляла договоры аренды автомобиля с экипажем для доставки периодического издания по корпоративной подписке, в том числе в киоски и магазины. Но фактически работы не выполнялись, зато по поддельным документам на её расчетный счет перечислялись денежные средства.

Общая сумма ущерба составила порядка 171 тысячи рублей, которыми она распорядилась по собственному усмотрению. Как стало известно «КП – Якутии», речь идет о главном редакторе газеты «Ленский вестник» Марие Олесовой.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установки лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

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