На федеральной трассе «Лена» в Якутии перевернулся автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

На 742 километре автодороги «Лена» опрокинулась машина с пассажирами, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

По словам очевидцев, сообщивших о ДТП в салоне находилось 4 человека.

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

К месту происшествия были направлены экстренные службы, в том числе от Алданского пожарно-спасательного гарнизона. Среди деревьев они обнаружили автомобиль, вылетевший за пределы дорожного полотна.

Специалисты провели медицинский осмотр, но от госпитализации пострадавшие отказались.

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