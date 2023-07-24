Днем 25 июля в Якутске обещают грозу с порывами ветра

Фото: KP.RU

Днем 25 июля температура воздуха в Якутске составит плюс 31-33 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Ночью +16+18°, днем +31+33°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксирован плюс 31 градус, ветер 4 м/с.

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