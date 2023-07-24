В Якутии на реке Лене продолжаются поиски мужчины, пропавшего неделю назад

Фото: из архивов Службы спасения Якутии

19 июля в Единую дежурную диспетчерскую службу Хангаласского района Якутии позвонила жительница города Покровска, сообщает газета «Ханалас» со ссылкой на ЕДДС.

Женщина рассказала, что ее муж вечером 17 июля выехал из Покровска в сторону села Хоточчу на моторной лодке. Где-то в 23 часа того же дня он позвонил своему другу и сказал, что заблудился и находится на каком-то острове. После чего связь пропала.

Весь следующий день, 18 июля, мужчину разыскивали родные и друзья, но не нашли. Было решено обратиться за помощью в ЕДДС. 19 июля к поисках присоединились сотрудники полиции.

Вечером 19 июля была найдена моторная лодка пропавшего мужчины. Она находилась на острове «Митька-Кылыкыната», расположенном в 8,4 км от города Покровск. Остров довольно большой — 171 га. Но следов мужчины на месте не нашли.

20 июля остров прочесали 10 человек, но поиски результатов не дали. 21 июля прибыли три спасателя Службы спасения. Они встретились с добровольцами и представителями администрации. Посовещавшись и исследовав место обнаружения лодки, пришли к соглашению, что стоит начать вести поиски выше по течению на острове Бабалыки-Ары (Чайка). Но и там никого не нашли.

22 июля 26 человек еще раз прочесали остров «Митька Кылыкыната» три километра длиной, 256 метров шириной. Две мотолодки патрулировали вдоль берега островов и еще две стояли на посту на реке Лене. Поиски результатов не дали.

23 июля 10 человек провели поиски на острове «Бабалыки-Ары». Местность была исследована с помощью квадрокоптера, привлекались также моторные лодки. Сотрудники ГИМС на моторной лодке патрулировали до Табагинского мыса реки Лена, осматривая берега и протоки. Позже на реке Лена установили 3 поста на ночь.

Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.