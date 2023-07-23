Девять лесных пожаров ликвидированы в Якутии

Фото: пресс-служба правительства Якутии

За прошедшие сутки в Якутии потушены 9 лесных пожаров с общей площадью 36 998 га. Обнаружено 2 новых возгорания на площади 4 га, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего на утро 23 июля действуют 56 лесных пожаров на площади 613 тысяч га и 1 ландшафтный на площади 493 га.

В тушении задействованы 601 человек, 14 единиц техники и авиация. Все пожары возникли из-за грозовой активности. Большинство из них находится в зоне контроля, на труднодоступных и удаленных местностях.

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрирован 451 лесной пожар на землях лесного фонда на площади 1 027 418 га, 50 ландшафтных на площади 5 337,9 га, а также 2 лесных пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 15,5 га. В аналогичный период 2021 года был зарегистрирован 1191 лесной пожар на землях лесного фонда на площади 2 710 271,67 га, 16 лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 30 382 га.

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