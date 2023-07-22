Ушел из жизни сын известного якутского художника Андрея Чикачева

Фото: gtrkkursk.ru

В семье известного живописца, заслуженного деятеля искусств Якутии Андрея Чикачева произошла трагедия, сообщает издание SakhaLife.

Его сын Максим Чикачев преждевременно ушел из жизни в Санкт-Петербурге. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

В соцсетях муссируются слухи гибели Чикачева-младшего от рук националистов, однако семья Чикачевых в этот скорбный час просит якутян проявить осознанность и не распространять недостоверную информацию.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима Чикачева.

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