В Якутске под суд попали мужчины с именами викинга и якутского боотура

Фото: коллаж «Эдэр саас» и Depositphotos

Необычное дело рассматривалось в Якутском городском суде — на скамье подсудимых оказались мужчины с интересными именами.

Быйан Быйаман и Инглинг Ингварр Рагнарссон обвинялись в похищении и избиении человека, следует из картотеки суда. «КП-Якутии» удалось узнать подробности дела, в которое были замешаны гордые обладатели имен викингов и боотуров. Неизвестно, были ли даны им эти имена при рождении, или по какой-то причине мужчины решили сменить их по достижении совершеннолетия.

В мае этого года Быйан Быйаман, Инглинг Ингварр и их друг А. сидели в машине на парковке ночного клуба. К ним подошел некто пьяный К., который ранее поссорился с А., и ударил ногой по машине, из-за чего на кузове образовалась вмятина. Сидевшие в машине не стерпели такого оскорбления и накинулись на К., тот упал и потерял сознание.

Бессознательного К. мужчины затащили в автомобиль и увезли в гараж. В гараже Быйан Быйаман и Инглинг Ингварр начали избивать потерпевшего, а Быйан Быйаман, ко всему прочему, взял в руки монтировку и несколько раз ударил ей жертву.

К счастью, жертве не был нанесен значительный ущерб. Повреждения были расценены как легкий ущерб здоровью.

Суд приговорил Быйан Быйамана к 5,5 годам условно с испытательным сроком в 4 года, Инглинг Ингварр отделался обязательными работами в 300 часов. О судьбе их друга А. в постановлении суда не упоминается, возможно, дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

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