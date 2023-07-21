Водителя большегруза «Саханефтегазсбыта», едва не угробившего людей вылетом на встречку, привлекли к ответственности

Фото: соцсети

Вчера, 20 июля, в соцсетях распространилось видео о грубом нарушении правил дорожного движения водителем большегруза «НЕФАЗ». Мужчина просто вылетел на полосу встречного движения на обгоне, и только благодаря быстрой реакции другие водители спаслись от неминуемой гибели. Видео также можно посмотреть по ссылке.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции установили и разыскали нарушителя. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (неправильный обгон, выезд на встречку, встречные трамвайные пути). Ему грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 5 тысяч рублей. Решение о наказании будет принято судом, подчеркнули в ГИБДД.

Кроме того, будет проведена проверка предприятия, где работает нарушитель. Хотя в официальном релизе оно не было названо, на видео на машине четко видна надпись «Саханефтегазсбыт».

Автомобиль в момент создания опасной ситуации на дороге мог быть гружен топливом, что в случае ДТП увеличило бы тяжесть последствий.

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