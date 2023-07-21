Якутянка получила шесть лет колонии за убийство мужа

Фото: СУ СК РФ по Якутии

50-летняя жительница села Ытык-Кюёль Таттинского района признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

Драма разыгралась 12 апреля этого года в квартире дома в селе Ытык-Кюёль Таттинского района. Жена с 46-летним мужем выпивали вместе и, как водится, поссорились. Супруга схватила нож и всадила его благоверному прямо в живот. Тот скончался на месте.

Она сама пришла в полицию с повинной, признала вину и раскаялась. Следствием проведен комплекс следственных действий, в том числе включающий судебно-медицинские и медико-криминалистические экспертизы. В результате собрана достаточная доказательственная база, которая легла в основу приговора.

Суд приговорил подсудимую к шести годам в исправительной колонии общего режима.

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