В Алданском районе Якутии водитель погиб, вылетев из салона при опрокидывании машины

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Алданском районе вечером 17 июля произошло смертельное ДТП на 514-м километре федеральной дороги А-360, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

48-летний водитель на Nissan Presage по пути из Алдана в Нерюнгри не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП мужчина вылетел из салона автомобиля на проезжую часть и получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Проводится проверка, все обстоятельства и причины ДТП выяснит следствие.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.