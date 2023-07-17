В Якутии многодетные семьи с ипотекой могут воспользоваться господдержкой

Многодетные семьи могут воспользоваться поддержкой государства при выплате ипотеки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многодетные семьи могут расчитывать на новую социальную меру поддержки, рассказал глава Якутии Айсен Николаев на совещании с правительством региона.

Правительство России выделило ещё 15 млрд рублей для поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку.

– Программа распространяется на семьи, где третий ребёнок родился после 1 января 2019 года. Айсен Николаев поручил довести информацию до населения республики, чтобы как можно многодетных семей воспользовались этой поддержкой, – информирует пресс-служба главы республики.

Кроме того, в России будет создана единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, соответствующий закон подписал Владимир Путин. Новая информационная система объединит все действующие меры социальной поддержки граждан. На начальном этапе в нее будут включены все меры федеральной поддержки, а в дальнейшем и региональные.

Заработает с 1 января 2024 года. Со стороны Якутии подготовительную работу по внедрению единой централизованной цифровой платформы будет вести правительство и Минтруда региона.

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