В двухэтажном доме на Жорницкого произошел пожар

Фото: МЧС России по Якутии

17 июля днем начался пожар в двухэтажном доме на Жорницкого, 40, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горел второй подъезд (расселенный). Из 1 подъезда эвакуировали 12 человек. В результате пожара повреждена кровля и второй подъезд по всей площади – предварительно 100 кв.м. Пострадавших нет.

Отмечается, что один жилой подъезд удалось отстоять от огня. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение были привлечены 57 человек личного состава и 14 единиц техники.

Как пишет «Якутск Вечерний», этот дом в 2020-м году также горел в результате поджога, после чего второй подъезд стал нежилым. В первом жили в нескольких квартирах, так как отопление запускали в полдома. Теперь проживание стало невозможно. Жильцам предложили маневренное жилье – на Лонгинова и Чернышевского.

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