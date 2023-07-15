Как идет ремонт на проспекте Ленина в Якутске

Фото: мэрия Якутска

15 июля представители городской администрации, Минтранса республики и подрядной организации провели очередное выездное совещание на проспекте Ленина.

Отмечается, что на данный момент дорожные работы ведутся параллельно на всех участках улиц, начиная от Хабарова до Красноярова. Задействовано около 30 единиц техники, включая погрузчики, экскаваторы, буровые и другую дорожную технику.

– Накануне приступили к асфальтированию нижнего слоя на участке около площади Орджоникидзе. Еще около двух недель займет укладка нижнего и верхнего слоёв, после этого – установка светофорных объектов, разметок. Наша задача – в течение указанного времени открыть сквозной проезд от гостиницы «Лена» до улицы Дзержинского, – подчеркнул заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко.

На участке от улицы Кулаковского до Красноярова завершаются работы по переустройству сетей. Все проблемные вопросы по врезке газопровода решены, сейчас идет восстановление основания дорожного полотна и установка бордюров. По графику завершение всех работ и открытие участка ожидается во второй декаде августа.

Ремонт проспекта начался в 2021 году. Капремонт дороги и замена тротуаров проводится до фасада зданий вдоль всего проспекта Ленина. Общая протяженность около трех километров.

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